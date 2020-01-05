РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут на 100% оснащены новыми ракетными комплексами к 2024 году. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что, таким образом, РВСН «перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства».

В 2019 году доля современных ракетных комплексов в РВСН была доведена до 76%, передает ТАСС.

На данный момент в боевом составе ракетных войск находятся семь типов ракетных комплексов. Среди них комплексы стационарного («Воевода», «Стилет», «Тополь-М», «Ярс») и мобильного («Тополь-М», «Тополь», «Ярс») базирования. В ближайшее время планируется провести переоснащение соединений на комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс».

28 декабря замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил о начале серийного производства перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард». За день до этого стало известно, что первый полк с «Авангардом» заступил на боевое дежурство.

Источник: Газета Известия