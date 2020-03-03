Реальный уровень смертности от коронавируса признан неизвестным

3 марта 2020     15
Реальный уровень смертности от коронавируса признан неизвестным

Ученые Мельбурнского университета признали, что истинный уровень смертности от заражения коронавирусом остается неизвестным. По мнению специалистов, до двух третей инфекций в Китае и других местах остались незамеченными, что может сделать COVID-19 менее смертоносным заболеванием. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Некоторые специалисты считают, что реальный уровень заболеваемости намного выше официальных цифр, поскольку многие инфицированные имеют слабые симптомы или у них вовсе нет признаков болезни. Реальный уровень смертности может быть в три раза ниже имеющихся оценок и составлять менее двух процентов.

Согласно результатам статистического исследования, проведенного китайскими учеными, по состоянию на середину февраля среди 44 700 подтвержденных инфицированных людей более 80 процентов были в возрасте не менее 60 лет, а половина — старше 70 лет. Это соответствует картине в других странах: возраст первых 12 жертв в Италии достигал 80 лет, среди людей 60 лет смертельных случаев не было. Официальный уровень смертности составляет 3,4 процента.

Замечено, что среди детей случаи заболевания крайне редки. На возрастную группу 10-19 лет приходился один процент инфекций и один случай смерти. Доля инфекций среди детей 10 лет составляла менее одного процента, о случаях смерти не сообщалось. Ученые пока не знают, в чем причина этого феномена, поскольку дети обычно более восприимчивы к респираторным вирусным и бактериальным заболеваниям. Считается, что симптомы у зараженных детей настолько слабы, что они не проходят тестирования.

Источник: Лента.Ру

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