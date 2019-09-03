«Реал» и «ПСЖ» обменялись игроками

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере вратаря «Реала» Кейлора Навасана на своем сайте. Спортсмен подписал контракт с парижанами до 2023 года.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Помимо этого, ПСЖ сообщил, что голкипер Альфонс Ареоля проследует в обратном направлении: сезон-2019/2020 он проведет на правах аренды в мадридском «Реале».

В мае СМИ называли Наваса в числе игроков, которых «Реал» может продать, чтобы обеспечить необходимую сумму для усиления состава. Костариканец выступал за мадридский клуб с 2014 года, в его составе он выиграл чемпионат Испании и трижды Лигу чемпионов.

Ареоля выступал за молодежную команду ПСЖ, а в 2010-м подписал первый профессиональный контракт с клубом. Вратарь дважды выигрывал чемпионат Франции, а в 2018-м в составе национальной сборной стал чемпионом мира, хотя на турнире не сыграл ни одного матча.

Источник: Лента.Ру