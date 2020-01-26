Ребенок и взрослый погибли в ДТП в Башкирии

В результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в республике Башкортостан погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления региональной ГИБДД.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля и его несовершеннолетний пассажир — девочка — скончались на месте происшествия», — сообщили сотрудники республиканской госавтоинспекции.

ДТП произошло в Бирском районе республики на 88 км трассы Уфа — Янаул.

Столкновение допустили легковой автомобиль «Лада Калина» и грузовик «Volvo».

Другая информация не приводится.

Ранее 26 января в Нытвенском городском округе Пермского края произошла авария с участием трех транспортных средств. На 414-м км автодороги «М-7 Волга» столкнулись легковой автомобиль, «Газель» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пермь – Чайковский. По данным телеканала РЕН ТВ, число пострадавших в аварии составило 15.

Источник: Газета Известия