Ребенок погиб после отравления ядохимикатами в Калмыкии

1 сентября 2019     16
Ребенок погиб после отравления ядохимикатами в Калмыкии

Трое детей отравились в Калмыкии, один из них впоследствии скончался. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в минздраве республики.

Дети отравились в частном доме в Яшалтинском районе в ночь на воскресенье. Все трое были госпитализированы, однако один ребенок поступил в медучреждение уже умершим.

«Двое детей на лечении, состояние их тяжелое, но стабильное. Погибла маленькая девочка, ей не было года», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Предположительно, причиной отравления стали ядохимикаты, которыми родители детей обрабатывали зерно от насекомых.

Как сообщил источник агентства «Интерфакс», пострадавших сейчас доставляют вертолетом в республиканскую больницу в Элисте.

Региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту инцидента.

Ранее в августе в Самаре было зафиксировано массовое пищевое отравление — 63 человек обратились за медицинской помощью после посещения одного из местных ресторанов. Следователи возбудили уголовное дело.

Источник: Газета Известия

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