Ребенок погиб при пожаре в Ярославской области

Ребенок 2018 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего в частном доме в деревне Аринкино в Некоузском районе Ярославской области. Еще двое взрослых мужчин пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Пожар произошел в ночь на субботу, 31 августа. Площадь возгорания составила 49 кв. м, тушение велось около пяти часов. Обстоятельства ЧП выясняются.

15 августа сообщалось о гибели 11-летнего ребенка при пожаре в многоэтажном доме в Казани. С отравлением продуктами горения также были госпитализированы женщины 41 и 87 лет, 42-летний мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность обогревателя.

Источник: Газета Известия