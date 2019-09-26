Ребенок сломал ногу на колесе обозрения

26 сентября 2019     8
Ребенок сломал ногу на колесе обозрения

На передвижной малазийской ярмарке четырехлетняя девочка упала с колеса обозрения и сломала ногу. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

В воскресенье, 22 сентября, родители привели Чжоу и ее восьмилетнего брата на ярмарку развлечений в городе Хутан Мелинтанг. По словам матери, как только дочка зашла в кабину колеса обозрения, аттракцион начал вращаться. Сотрудники не успели как следует защелкнуть за ребенком дверцу. Они поспешили остановить колесо, однако система управления вышла из строя.

На высоте 4,6 метра дверца кабины распахнулась, и Чжоу упала на землю. Семья тут же позвонила в государственную клинику вблизи парка и обнаружила, что все врачи и машины скорой помощи заняты. Тогда отец повез травмированного ребенка за 17,7 километра до больницы города Телук-Интан.

Врачи оказали Чжоу неотложную помощь. В результате падения девочка сломала правую ногу и поранила лицо и запястье.

Анонимный представитель ярмарки подтвердил, что инцидент произошел из-за поломки системы управления на колесе обозрения. На данный момент аттракционы не работают.

Семья сообщила о произошедшем в полицию и теперь планирует подать против организаторов ярмарки судебный иск.

В конце августа в Лондоне, Великобритания, 12-летний подросток упал с аттракциона и сломал обе ноги. Друг пытался удержать мальчика и кричал, чтобы аттракцион остановили, но его никто не услышал.

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Источник: Лента.Ру

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Ребенок сломал ногу на колесе обозрения
Ребенок сломал ногу на колесе обозрения

На передвижной малазийской ярмарке четырехлетняя девочка упала с колеса обозрения и сломала ногу. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne. В …



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