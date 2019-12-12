Регбисты ЦСКА победили на международном турнире в Дубае

12 декабря 2019     10
Регбисты ЦСКА победили на международном турнире в Дубае

Мужская и женская команды регби-клуба ЦСКА дебютировали в турнире Dubai Rugby7s. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Армейцы, проиграв два матча группового этапа из трех, оказались сильнее всех соперников в плей-офф. В финале мужская команда победила англичан из Raging Bull 7 Wonders со счетом 35:10. Команда завоевала трофей в категории International Social. «Было сыграно пять матчей, одержано три победы, причем все победы были на стадии плей-офф, в том числе и в финале! Мы в восторге», — рассказал капитан регби-клуба ЦСКА Петр Ботнараш.

Девушки приняли участие в соревнованиях категории International Open Women. Команда одержала победы во всех матчах на групповом этапе, однако в четвертьфинале плей-офф уступила английской команде The Cats. При этом регбистки из ЦСКА показали лучший результат среди всех российских команд-участниц.

Турнир проходил с 5 по 7 декабря в ОАЭ в рамках этапа мировой серии по регби-7.

Источник: Лента.Ру

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