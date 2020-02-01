Регулярные авиарейсы из России в Китай станут чартерными

Работа российских регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, изменится на чартерный режим с 1 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство транспорта России.
В ведомстве уточнили, что это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Колл-центрам передадут памятки, необходимые для информирования пассажиров. Для мониторинга ситуации создан оперативный штаб Росавиации, который возглавил глава федерального органа Александр Нерадько.
Ранее, 28 января, сообщалось о закрытии китайцам въезда в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом. При этом ранее прибывшие в страну граждане КНР не будут прерывать программу и покидать российскую территорию досрочно.
Источник: Лента.Ру
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