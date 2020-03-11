Редактор православного канала уволилась и уехала за самым развратным бельем

11 марта 2020     24
Редактор православного канала уволилась и уехала за самым развратным бельем

Бывший редактор телеканала «Царьград» Юлия Лебедева в Instagram-stories рассказала, как проводит время после увольнения. Об этом сообщил Telegram-канал MDK.

«Стоило уволиться с православного канала, как сразу поехала в Амстердам, нажралась кексов с известными ингредиентами и сходила на улицу красных фонарей за самым развратным бельем. Такая я», — сказала девушка.

В настоящее время видео в аккаунте Лебедевой недоступно.

В декабре 2019 года бывший сотрудник издания Newsweek Тарек Хаддад потерял работу из-за статьи о Сирии и раскрыл закулисье западных СМИ. По его словам, опубликовать что-либо, противоречащее официальной позиции властей, крайне сложно, так как зачастую «представленные факты полностью игнорируются» в угоду повестке. В качестве примера журналист привел официальную версию о химической атаке в Думе, распространяемой в зарубежных изданиях: по его мнению, она неубедительна.

Источник: Лента.Ру

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