Редкий автомат Калашникова 1950 года показали на видео

26 ноября 2019     12
Редкий автомат Калашникова 1950 года показали на видео

Концерн «Калашников» показал редкий опытный образец автомата Калашникова, который был создан в 1950-1951 годах. Ролик был опубликован во вторник, 26 ноября, на сайте «Калашников Медиа».

На кадрах можно увидеть автомат весом 4,3 килограмма. Его общая длина составляет 870 миллиметров, длина ствола — 415 миллиметров.

Как отметил начальник отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии Руслан Чумак, продемонстрировавший оружие на видео, еще в ходе полигонных испытаний в 1947-1948 годах конструкторам стало понятно, что кучность боя АК не соответствует показателям, нужным армии. «Было принято решение осуществлять доводку этого автомата по кучности уже в процессе серийного производства. Работы эти велись многие годы», — отметил эксперт.

Одной из главных особенностей показанного образца стала рукоятка спереди — она позволяла удерживать автомат при стрельбе. Кроме того, в ней была спрятана выдвигающаяся опора, которая позволяла опереть оружие на твердую поверхность и таким образом лучше прицелиться и повысить точность стрельбы. В настоящее время подобные рукоятки широко используют при производстве стрелкового оружия, в том числе и в России, однако в 1950-х это решение не обеспечило требуемой эффективности стрельбы, поэтому в серийное производство его не внедрили.

Еще одной особенностью образца являлся ударно-спусковой механизм — она также позволял улучшить кучность стрельбы, однако в дальнейшем подобная конструкция при производстве АК не применялась.

Ранее в ноябре концерт опубликовал видео испытания на прочность автомата АК-103 2019 года выпуска. Специалист компании Георгий Губич отстрелял подряд 1,4 тысячи патронов.

Источник: Лента.Ру

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