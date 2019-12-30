Редчайшего фазана-альбиноса сняли на видео

30 декабря 2019     17
Редчайшего фазана-альбиноса сняли на видео Видео: dailymail.co.uk

Житель английского города Ньюквей, графство Корнуолл, снял на видео редчайшего фазана-альбиноса. Ролик опубликовал таблоид Daily Mail.

52-летний Брайан Кейв (Brian Cave) запечатлел птицу белого окраса в среду, 25 декабря, когда гулял с собакой. «Чтобы определить вид птицы, я залез в интернет, — признается он. — Никогда не встречал ничего подобного. Я снял ее на видео, чтобы показать друзьям».

Кейв, бывший техник отделения скорой помощи, отметил, что фазан был абсолютно белый, за исключением красного ободка вокруг глаз. По его словам, в том месте, где он живет, водится много разных птиц, но фазан-альбинос попался ему на глаза впервые.

Фазан-альбинос относится к виду обыкновенных фазанов, но лишен пигмента меланин. Как правило, у самок фазана светло-коричневое оперение с темными вкраплениями. Самцов отличает более крупное телосложение и зелено-каштановый окрас перьев.

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Источник: Лента.Ру

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