Редчайшего черного леопарда впервые сняли на видео

11 марта 2020     24
Редчайшего черного леопарда впервые сняли на видео

В южноафриканской провинции Гаутенг впервые сняли на видео редчайшего черного леопарда. На ролик обратил внимание сайт LADBible.

Местный житель поймал редкое животное в объектив телефона в конце февраля. Он предоставил данные о его местонахождении местной зоозащитной организации, однако не раскрыл их публично, чтобы защитить леопарда от нападения браконьеров.

«Это животное, о котором слагают городские легенды. Фантом, иллюзия, тень — столь редкая и неуловимая, что некоторые люди не верят в ее существование», — написали зоозащитники.

Черный окрас леопарда — редкая генетическая мутация, противоположная альбинизму. Ее носители настолько редки, что ученые официально зафиксировали всего 36 появлений подобных особей в Южно-Африканской республике.

В феврале 2019 года в Кении фотограф Уилл Беррар-Лукас сделал первый снимок черного леопарда за 110 лет. Он установил несколько фотоловушек и вспышек.

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Источник: Лента.Ру

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