Режим прекращения огня начал действовать в Донбассе после обстрела

В Донбассе 21 июля вступил в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным.
Договоренности формально включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины. Меры по соблюдению перемирия согласовали на переговорах Контактной группы в Минске 17 июля.
Сообщалось, что в обеих самопровозглашенных республиках ответственность за нарушение режима прекращения огня довели до каждого военнослужащего. В ДНР и ЛНР рассчитывают, что Украина также будет добросовестно соблюдать перемирие.
До этого в Донбассе действовало весеннее перемирие от 8 марта. Оно было сорвано в первую же ночь со стороны ВСУ.
За несколько часов до начала перемирия, вечером в субботу, 20 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов город Первомайск в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). В результате один мирный житель погиб.
Отмечалось также, что ранения получили четыре человека, в том числе ребенок 3,5 лет.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине.
Источник: Газета Известия
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