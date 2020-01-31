Режим ЧС введен в приграничном поселке Забайкалья

Режим ЧС для мобилизации всех ведомств на фоне распространения коронавируса в соседнем Китае введен в поселке Забайкальск, где расположен международный пункт пропуска. Об этом сообщило правительство Забайкальского края.

Отмечается, что в регионе введены также особые карантинные меры на территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу. Создан ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех госструктур, задействованная на пунктах пропуска.

27 января в Хабаровском крае ввели дополнительные меры безопасности по недопущению распространения коронавируса. По предложению краевой прокуратуры создан специальный штаб по контролю за ситуацией. Первым решением может стать установка на междугородних трассах карантинных постов, на которых будут проверять продукты питания. Не исключено продление перерыва в работе пункта пропуска «Покровка».

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России.

Во Всемирной организации здравоохранения также рекомендовали всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме и сообщать ВОЗ о случаях заражения.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Число погибших в Китае возросло до 213 человек, всего заражено 9356 человек.

Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти этой страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

Источник: Газета Известия