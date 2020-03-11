Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за выброса нефтепродуктов

В Мотыгинском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за порыва трубы на топливохранилище. Аварийная ситуация привела к выбросу нефтепродуктов в реку Ангару.
Инцидент произошел на объекте в поселке Рыбное. Утечка нефти была вызвана порывом трубы. Значительная часть топлива попала в реку, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.
В муниципальной администрации уточнили, что на территории района организовано дежурство. Власти совместно с руководством аэропорта Мотыгино решают вопрос о методах очистки Ангары.
Ранее сообщалось, что в Красноярске был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с появлением агрессивных бродячих собак.
Источник: Газета Известия
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