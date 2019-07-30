Режим ЧС ввели в пяти регионах России из-за лесных пожаров

30 июля 2019     14
Режим ЧС ввели в пяти регионах России из-за лесных пожаров

В пяти российских регионах введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом вво вторник, 30 июля, сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в ходе совещания с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Площадь лесных пожаров зонами контроля составляет 2,7 миллиона га», — цитирует Кобылкина «РИА Новости». По его словам, в этом году пожаром охвачено на 12% больше территории, чем в прошлом.

Как отметил министр, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника федеральной «Авиалесоохраны». В Красноярский край переброшено 100 профессиональных десантников, чтобы остановить распространение огня.

Премьер-министр, в свою очередь, отметил, что губернаторы регионов должны лично взять под контроль ситуацию с лесными пожарами.

Ранее 30 июля Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, чтобы огонь не перебросился на населенные пункты. По данным «Авиалесоохраны», сейчас на территории России горит более 170 тыс. га лесов, из них большая часть пожаров — в Иркутской области, где огнем охвачено более 144 тыс. га. При этом около 320 очагов находятся в отдаленных и труднодоступных местностях.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

На крымчан стали нападать змеи
На крымчан стали нападать змеи

В Крыму участились случаи нападения змей на людей на территориях частных домовладений. Очередная атака ползучего гада произошла на улице Павленко …


В Севастополе нашли пропавшего юношу-аутиста
В Севастополе нашли пропавшего юношу-аутиста

24-летнего Никиту Шуберта, который накануне утром ушел из дома и пропал, сегодня обнаружила девушка. Об этом сообщают «Вести-Севастополь». Она видела в Интернете …


Вести Севастополь 30.07.2019
Вести Севастополь 30.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Чувствует себя хорошо. Пропавший Никита Шуберт вернулся домой. Как добровольцы искали севастопольца, страдающего аутизмом, и где его …


Полиция Крыма помогла мужчине найти сбежавшую дочь
Полиция Крыма помогла мужчине найти сбежавшую дочь

Полицейские помогли мужчине найти дочь, которая ушла из дома и не вернулась, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым во вторник. …


Наталья Поклонская может занять новый пост в Госдуме
Наталья Поклонская может занять новый пост в Госдуме

Депутат Госдумы Наталья Поклонская может стать заместителем председателя комитета по международным делам. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия», вице-спикер Государственной Думы Сергей …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты