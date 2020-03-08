Режим ЧС ввели в Удмуртии после гибели трех людей при пожаре

Режим ЧС ввели власти Удмуртии после гибели трех человек при пожаре в многоквартирном доме в Игринском районе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона в воскресенье, 8 марта.
Отмечается, что власти организовали горячую линию связи.
Возгорание произошло на площади в 250 кв. метров. По последней информации, в результате инцидента погибли три человека, еще девять пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Все пострадавшие были перевезены на вертолете в Республиканскую клиническую больницу в Ижевске.
Спасатели эвакуировали из здания 20 человек. Одного из них перевезли в пункт временного размещения в местном образовательном учреждении.
Ранее 8 марта стало известно о гибели ребенка и о восьми пострадавших при пожаре в двухэтажном жилом доме в Удмуртии. Пламя повредило восемь из 12 квартир во втором и третьем подъезде здания.
Источник: Газета Известия