Режим ЧС ввели на всей территории Калифорнии из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории американского штата Калифорния в связи с лесными пожарами.

Соответствующее заявление размещено на сайте губернатора Гэвина Ньюсома. В сообщении отмечается, что экстренные службы предпринимают все усилия по борьбе с пожарами.

До настоящего момента режим ЧС действовал в округах Лос-Анджелес и Сонома.

Предписание об эвакуации было направлено почти 200 тыс. человек из районов, находящихся поблизости к очагам пожаров. Указывается, что огонь угрожает сотням построек.

Подчеркивается, что жителям, получившим уведомление об эвакуации, следует прислушаться к призыву властей.

В результате планового отключения электричества без света остались порядка 940 тыс. потребителей. Речь идет более чем о 2 млн жителей 36 округов северной Калифорнии.

В середине октября в результате природных пожаров на юге Калифорнии погибли три человека. Тогда власти отдали распоряжение о принудительной эвакуации около 100 тыс. жителей.

Калифорния — самый населенный штат США. Там проживает около 40 млн человек.

Источник: Газета Известия