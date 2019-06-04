Режиссеры вступились за заявившего о давлении Минкультуры BadComedian

Российские режиссеры поддержали блогера Евгения Баженова (BadComedian), который пожаловался на судебный иск кинокомпании Kinodanz, требующей от него один миллион рублей. Об этом сообщает Daily Storm.

Бондарчук отметил, что ролики Баженова могут казаться грубыми, резкими и необъективными, но они являются неотъемлемой частью здоровой киноиндустрии. Он признался, что сам смотрит все видео блогера и использует в своем мерчендайзе созданный BadComedian мем из фильма «Притяжение» «Ну вы знаете Руса». По словам Бондарчука, работа Баженова — это «новая российская блогосфера, новая российская кинокритика».

Кинематографист также указал на то, что компания Kinodanz постоянно упоминает Министерство культуры, которое, по словам режиссера, не имеет никакого отношения к выдвинутым к блогеру претензиям. Он попросил «не приплетать к делу других людей и организации».

Режиссер Владимир Бортко, в свою очередь, призвал BadComedian не бросать свой канал на YouTube. «Любые попытки задушить критическое восприятие кино смертельны для отечественного кинематографа. В условиях же, когда государство тратит на его поддержку столь значительные средства, критический взгляд становится особенно важным», — написал он в своем Facebook-аккаунте. При этом он добавил, что в данном случае «недостаточно фактической информации, чтобы судить, кто прав, а кто виноват».

Режиссер Александр Роднянский признался, что ему не нравятся видео BadComedian, а обзор на «Левиафан» показался ему несправедливым и неточным. «Критика, даже острая и неприятная для авторов обозреваемых фильмов, является неотъемлемой частью здоровой индустрии. И шире — здорового общества. Я могу быть согласен или не согласен с высказываниями конкретного влогера, но его смотрят миллионы, смотрят по своему выбору, и его мнение важно для огромной части нашей аудитории», — высказался Роднянский в своем Instagram.

3 июня BadComedian рассказал об иске от кинокомпании Kinodanz. По словам блогера, претензии организации состоят в том, что он якобы нарушил объемы цитирования в обзоре на фильм «За гранью реальности», создание которого спонсировал Минкульт.

Источник: Лента.Ру