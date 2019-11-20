Режиссер провалившихся «Ангелов Чарли» пожаловалась на зрителей-сексистов

20 ноября 2019     20
Режиссер провалившихся «Ангелов Чарли» пожаловалась на зрителей-сексистов

Режиссер новой версии фильма «Ангелы Чарли» Элизабет Бэнкс пожаловалась, что мужчины не хотят смотреть боевики с женщинами в главных ролях. Ее слова приводит издание Indie Wire.

В первые выходные проката ее картина собрала менее 9 миллионов долларов. Ожидается, что она станет одним из самых убыточных проектов компании Sony.

«Слушайте, люди должны покупать билеты и на этот фильм тоже. Он должен заработать деньги. Если это кино не приносит денег, это лишь укрепляет стереотип о том, что в Голливуде мужчины не хотят смотреть на женщин в боевиках», — заявила Бэнкс.

Некоторые пользователи соцсети напомнили, что такие блокбастеры, как «Капитан Марвел» и «Чудо-женщина», были вполне успешны, несмотря на то, что главными персонажами в них были женщины. «Люди пойдут смотреть кинокомиксы про Чудо-женщину или Капитана Марвел, потому что это мужской жанр», — отреагировала Бэнкс. При этом она подчеркнула, что ее радует успех лент про супергероинь,

Ранее Бэнкс рассказала, что актриса Кристен Стюарт попросила сделать ее героиню Сабину Уилсон лесбиянкой. Режиссер добавила, что ей интересно работать над проектом, в котором одну из ведущих ролей исполняет квир-персона.

Источник: Лента.Ру

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