Режиссер Роберт Уилсон рассказал о любви россиян к театру

10 июля 2019     23
Режиссер Роберт Уилсон рассказал о любви россиян к театру

Санкт-Петербург — один из самых красивых городов мира, в нем прекрасные музеи, рассказал «Известиям» американский режиссер, драматург и сценограф Роберт Уилсон. Именно в Северной столице в рамках Международной театральной олимпиады был показан его спектакль «Эдип».

По словам Уилсона, именно «Эдип» продолжает его предыдущие работы, но отличается от недавно поставленной «Книги джунглей». Актеры играют пьесу на нескольких языках, что выводит эту историю в мировое пространство.

«Театр — пространство, где встречаются и объединяются люди. Он затрагивает что-то сущностное в нашей природе», — отметил сценограф. Между происходящим на сцене и зрителями есть живая связь. Это было тысячи лет назад и есть сейчас, добавил он.

Драматург отметил, что в его творчестве ему интересен человек и привлекает работа как с именитыми актерами, так и с людьми, у которых нет театральной подготовки.

Театр в России имеет долгие традиции, это ощущается в актерах, люди страстно любят театр и оперу. «То, что я увидел, ставя в России, очень отличается от моей родной среды», — уточнил он.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 11 июля.

Источник: Газета Известия

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