Режиссер Юрий Бутусов призвал не лишать авторские театры индивидуальности

28 ноября 2019     12
Режиссер Юрий Бутусов призвал не лишать авторские театры индивидуальности

Главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов призвал не лишать авторские театры индивидуальности. Об этом он заявил в интервью «Известиям» в Париже, куда его пригласили работать с французскими актерами в рамках первой европейской школы ГИТИСа.

По мнению Бутусова, художественных руководителей вытесняют из зоны созидания театров, и на их место приходят чиновники, что приведет к обезличиванию, потере индивидуальности театра.

«Сейчас происходит подмена того, чем гордился и славился русский театр. Чиновник не способен заменить худрука», — заявил он.

Кроме того, по мнению Бутусова, театральные администрации видят свою цель в получении прибыли, но театр не бизнес.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Не надо загонять авторский театр в подвалы и лифты»

Источник: Газета Известия

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