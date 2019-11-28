Режиссер Юрий Бутусов призвал не лишать авторские театры индивидуальности

Главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов призвал не лишать авторские театры индивидуальности. Об этом он заявил в интервью «Известиям» в Париже, куда его пригласили работать с французскими актерами в рамках первой европейской школы ГИТИСа.

По мнению Бутусова, художественных руководителей вытесняют из зоны созидания театров, и на их место приходят чиновники, что приведет к обезличиванию, потере индивидуальности театра.

«Сейчас происходит подмена того, чем гордился и славился русский театр. Чиновник не способен заменить худрука», — заявил он.

Кроме того, по мнению Бутусова, театральные администрации видят свою цель в получении прибыли, но театр не бизнес.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Не надо загонять авторский театр в подвалы и лифты»

Источник: Газета Известия