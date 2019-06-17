Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы

Московские школьники уже могут ознакомиться с результатами государственных итоговых экзаменов (ГИА), которые были размещены на сайте мэра Москвы в понедельник, 17 июня.

«Теперь итоги экзаменов можно будет увидеть на рабочем столе личного кабинета. Для этого необходимо воспользоваться виджетом «Государственная итоговая аттестация», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для настройки виджетов необходимо знать код регистрации участника ГИА и номер паспорта, который был указан при регистрации на экзамен. Кроме того, для пользователей сайта работает функция онлайн-уведомлений, которая позволит получать результаты экзаменов на электронную почту.

8 июня Рособрнадзор представил первые результаты единых государственных экзаменов (ЕГЭ), прошедших в 2019 году. В пресс-службе ведомства заявили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике оказались приблизительно такими же, как и годом ранее, а по профильной математике — улучшились.

Источник: Газета Известия