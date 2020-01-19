Рейс из Томска в Паттайю задержали почти на 17 часов

19 января 2020     14
Рейс из Томска в Паттайю задержали почти на 17 часов

Вылет рейса из Томска в Утапао (Паттайя) задержали почти на 17 часов. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника транспортного прокурора Томской области Дмитрия Дубенюка.

«Самолет до Утапао должен был вылететь в 02:50 (22:50 мск — Ред.). Задержка вызвана поздним вылетом судна из Таиланда. Всего на рейс зарегистрировались 253 человека, всех предупредили, что самолет задержится», — рассказал он агентству.

По словам Дубенюка восьми пассажирам, приехавшим к началу регистрации, была предоставлена гостиница. В данный момент транспортная прокуратура проводит проверку касательно соблюдения прав пассажиров.

Кроме того, помощник прокурора добавил, что вылет в Паттайю планируется на 19:30 (15:30 мск).

Накануне загорелся двигатель самолета, который собирался вылететь рейсом Новосибирск–Камрань (Вьетнам). Сообщалось, что всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. После этого в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили о начале проверки. В аэропорту Толмачево отметили, что пассажиры уже вылетели в Камрань резервным бортом в 12:30 (08:30 мск).

Источник: Газета Известия

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