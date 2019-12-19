Рейтинг Зеленского резко вырос после «нормандского саммита»

Рейтинг одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского резко вырос после саммита «нормандской четверки». Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» с 13 по 17 декабря.

Исследование показало, что за последние две недели число удовлетворенных работой президента граждан увеличилось с 53 до 62 процентов. В то же время сократилось количество недовольных украинцев — с 33 до 25 процентов.

Также украинцы подвели итоги президентства Зеленского в 2019 году. Около трети граждан считают, что действия главы государства чаще приводили к успехам, чем к поражениям. 41 процент полагает, что успехов и поражений было поровну, и только 14 процентов граждан сочли политику президента по большей части провальной.

Материалы по теме

17:11 — 10 декабря

Рейтинг главы государства стал расти после прошедшей в Париже встречи «нормандской четверки». Говоря об ее итогах, Зеленский назвал «ничьей» переговоры с российским лидером. «Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что “ничья”», — говорил он, добавив, что «почувствовал некоторые уступки» со стороны Путина. Представители оппозиции, в свою очередь, похвалили главу государства за продолжении линии его предшественника Петра Порошенко.

В конце ноября, согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), падение доверия украинцев к Владимиру Зеленскому значительно ускорилось. Отмечается, что за текущий месяц рейтинг доверия к украинскому лидеру упал с 64 до 52 процентов. На 10 процентов уменьшилось количество тех, кто одобряет деятельность президента, с 64 до 54 процентов.

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя падение рейтинга главы государства, заявил, что оно представляет собой объективную оценку разочарованных властью жителей страны. По его словам, предвыборные ожидания украинцев не оправдались.

Источник: Лента.Ру