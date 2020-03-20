Реконструкцию театра оперы и балета проведут в Воронеже

Департамент строительной политики Воронежской области объявил аукцион на поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательных работ для реконструкции здания Театра оперы и балета, следует из документов на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 39,45 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет провести геодезические, геологические и экологические изыскания, получить акт историко-культурной экспертизы, провести обследование помещений здания, ценовой аудит инвестиционного проекта, экспертизу проектной документации и др. Также победитель должен разработать эскизный проект, планировочные и технологические решения. Закончить работы подрядчик обязан к 15 декабря 2020 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 апреля, непосредственно торги состоятся 17 апреля. ИА «Абирег».

Напомним, в прошлом году власти и эксперты одобрили концепцию реконструкции театра от архитектора Сергея Куцевалова, которая предполагает увеличение площади здания в три раза – с 6 тыс. до 17-19 тыс. кв. м за счет цоколя и мансарды. Работы оцениваются в 3,07 млрд рублей. Ранее были проведены работы по благоустройству территории около театра за 38,1 млн рублей.

Источник: Газета Известия