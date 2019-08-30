Рекордсмен мира по плаванию из России утонул

30 августа 2019     6
Рекордсмен мира по плаванию из России утонул

Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул во время тренировки в Енисее. Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край».

Спортсмен погиб 27 августа, ему было 64 года. Прощание с Петшаком пройдет в пятницу, 30 августа. Издание не сообщает, были ли у пловца проблемы со здоровьем.

Петшак — участник чемпионатов мира по плаванию в холодной воде, в 2012 году он выиграл соревнования. Также в его активе рекорд мира по нахождению в холодной воде, его он установил в 1994-м.

В начале августа две российские кикбоксерши, Элина Гисмеева и Фатима Жагупова, утонули во время купание в море во время шторма. Инцидент произошел в Севастополе. Одна из них решила искупаться в море, а вторая бросилась ее спасать. В результате обе спортсменки погибли.

Источник: Лента.Ру

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