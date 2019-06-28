Рекордсмен чемпионатов мира рассказал о годах разлуки с живущим в России сыном

28 июня 2019     22
Рекордсмен чемпионатов мира рассказал о годах разлуки с живущим в России сыном

Бывший нападающий сборной СССР и России по футболу Олег Саленко рассказал, что не виделся с сыном, живущим в Санкт-Петербурге, с 2013 года. Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».

Саленко отметил, что не прилетал к сыну из-за напряженных отношений между Украиной и Россией. Сам он проживает в Киеве. «Думаю, в течение полугода ситуация успокоится, и будет прямое авиасообщение между Россией и Украиной», — выразил надежду футболист.

Нападающий является рекордсменом чемпионатов мира по количеству голов, забитых в одном матче. В 1994 году Саленко, выступая за сборную России, забил пять голов Камеруну во время игры группового этапа мундиаля. Команда победила со счетом 6:1, однако не смогла пробиться в плей-офф. Саленко же стал лучшим бомбардиром турнира.

Форвард завершил карьеру в 2001 году. Помимо советских клубов он выступал за команды из Испании, Шотландии, Турции и Польши.

Источник: Лента.Ру

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