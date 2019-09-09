Рекорд по отключениям электричества поставлен в Приморье из-за тайфуна

9 сентября 2019     18
Рекорд по отключениям электричества поставлен в Приморье из-за тайфуна

На минувших выходных в Приморском крае было зарегистрировано 270 нарушений электроснабжения. Это наибольшее количество отключений в 2019 году, вызванных прохождением тайфуна.

Основной удар пришелся на южные районы, где произошло около половины всех перебоев в работе оборудования. Основная масса потребителей была переведена на резервные схемы электроснабжения. Наиболее сложная ситуация с восстановлением электроснабжения возникла в Хасанском, Надеждинском районах, Большом Камне, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Напомним, ночью 8 сентября тайфун «Линлин» принёс в Приморье дожди и штормовой ветер с порывами до 37 м/с. Во Владивостоке обрушилась часть моста в районе улицы Щитовой. Около 90 млн рублей из краевого бюджета направят на ликвидацию последствий стихии в Хасанском районе, 60 из них уйдут на ремонт дорог.

Напомним, жителям Уссурийска планируют полностью компенсировать урон, причиненный августовским тайфуном. Он подтопил огромные территории сельхозугодий. Компенсации получат 312 пострадавших. Общую сумму ущерба оценили в 9,42 млн рублей.

Источник: Газета Известия

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