Рекорд при сборе семян подсолнечника поставили волгоградские аграрии

В Волгоградской области аграрии поставили рекорд при сборе семян подсолнечника. Впервые в регионе удалось собрать более 1 млн т маслосемян.

Как отмечает ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства, исторический рекорд поставили при сохранении средних показателей по площадям сева.

Сейчас масличные культуры убрали на площади более 550 тыс. га. Необходимо обработать еще около 230 тыс. га. Это надо сделать оперативно, поскольку с середины недели ожидаются сильное похолодание и дожди.

В ведомстве отметили, что, несмотря на сложные погодные условия этого года, в Волгоградской области в 2019 году удалось собрать высокий урожай зерновых – 4,4 млн т.

Источник: Газета Известия