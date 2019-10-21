Ректор МФТИ рассказал о планах по сокращению отъезда выпускников за рубеж

21 октября 2019     17
Ректор МФТИ рассказал о планах по сокращению отъезда выпускников за рубеж

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев рассказал в интервью «Известиям», что вуз готов добиться сокращения числа уезжающих за рубеж выпускников вдвое за три года.

Таких результатов вуз намерен добиться путем создания лучших условий.

«Я уверен, что мы сократим отъезд выпускников в два раза. То есть до 4%», — сообщил Кудрявцев.

По его мнению, совсем прекратить отъезд будет неправильно, поскольку настоящий ученый обязательно должен где-то стажироваться, ездить на конференции.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы сократим отъезд выпускников вдвое»

Источник: Газета Известия

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