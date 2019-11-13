Реку в Липецкой области очистят за три года

13 ноября 2019     11
Реку в Липецкой области очистят за три года

В Липецкой области проведут очистку реки Быстрая Сосна. Водоем освободят от донных отложений и растительности до 2024 года.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология». Расчистку проведут на наиболее значимых водных объектах Липецкой области. По реке Быстрая Сосна подготовлена проектная документация. Кроме того, специалисты провели археологические исследования. После экспертизы и согласования проекта в Федеральном агентстве водных ресурсов будет решаться вопрос о выделении федерального финансирования на расчистку реки. Работы должны стартовать в 2021 году, сообщает LipetskMedia.

Участок расчистки составил 8,5 км от устья реки Олым. Специалисты уберут донные отложения и водную растительность. В дальнейшем планируется зарыбление.

В октябре сообщалось, что расчистка и углубление реки Великой начались в Пскове. Первый этап реализуют до 2021 года. Работы позволят защитить население в период весеннего половодья.

Источник: Газета Известия

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