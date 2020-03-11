Религиозная женщина 12 лет не могла заняться с мужем сексом из-за ужасной боли

Жительница американского города Оук-Гроув, штат Миссури, 12 лет не могла заняться с мужем вагинальным сексом из-за редкого заболевания. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Религиозная американка Кендра Блэр (Kendra Blair) вышла замуж в 19 лет, будучи девственницей. «Мы с мужем попытались заняться любовью сразу после свадьбы, но у нас не вышло, — вспоминает 39-летняя Блэр. — Я думала, что просто перенервничала, потому что была не готова. Я росла в очень консервативной религиозной семье, в которой тема секса никогда не затрагивалась».

Молодожены несколько месяцев пытались вступить в интимную связь, но каждый раз Блэр жаловалась на ужасную боль. «Я чувствовала, что со мной что-то не так, но окружающие в один голос твердили, что мне нужно просто расслабиться», — посетовала она. В конечном счете американка отправилась на прием к гинекологу. Врач осмотрела ее и назначила обследование, на которое та не пошла.

«Гинеколог не смогла выявить проблему, но я заметила на ее лице ухмылку. Не знаю, насколько это было правдой, но казалось, будто она насмехалась надо мной», — призналась Блэр.

Лишь спустя пять лет она решила обратиться за помощью к другому доктору. Тогда у нее диагностировали вагинизм — патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение. «Изначально бывший муж меня очень поддерживал, хотя у нас не было секса 12 лет. Но со временем он стал нетерпеливым и начал устанавливать сроки, когда мы должны были завести ребенка. Это оказывало на меня дополнительное давление», — пожаловалась она.

Блэр выполняла рекомендованные врачом упражнения, но ничего не помогало. «Я всегда мечтала стать матерью, но вагинизм не позволял мне забеременеть», — пояснила она. В результате болезнь лишила ее уверенности в себе и привела к разводу. «У нас с мужем были проблемы во взаимопонимании, так что развод произошел не только из-за отсутствия секса. Но это была одна из причин», — добавила она.

После развода она познакомилась на сайте знакомств с мужчиной и еще до личной встречи рассказала о своей болезни. Новый знакомый заверил, что его интересуют серьезные отношения, а не только секс. Кроме того, он выразил готовность помогать ей в борьбе с вагинизмом. Теперь пара живет вместе и в мае планирует отметить первую годовщину со дня знакомства. По словам Блэр, у них уже дважды был секс. Она отметила, что это произошло благодаря чуткости ее возлюбленного и группе поддержки на Facebook.

Источник: Лента.Ру