Актриса Рене Зеллвегер завоевала Оскар в номинации лучшая актриса за роль в фильме «Джуди».
Источник: Газета Известия
Актриса Рене Зеллвегер завоевала Оскар в номинации лучшая актриса за роль в фильме «Джуди».
Источник: Газета Известия
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Передачу коронавируса вне Китая назвали верхушкой айсберга
Передачу коронавируса вне Китая назвали верхушкой айсберга. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на …
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Подарок для Смолова, ассистентский хет-трик Месси и победа «Интера» в дерби: события дня в европейском футболе
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Рене Зеллвегер стала обладательницей «Оскара» как лучшая актриса
Актриса Рене Зеллвегер завоевала Оскар в номинации лучшая актриса за роль в фильме «Джуди». Источник: Газета Известия
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Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию. Об …
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Правительство Египта ввело штрафы за неприличное поведение в музеях
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