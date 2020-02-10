Рене Зеллвегер стала обладательницей «Оскара» как лучшая актриса

Актриса Рене Зеллвегер завоевала Оскар в номинации лучшая актриса за роль в фильме «Джуди».

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Рене Зеллвегер стала обладательницей «Оскара» как лучшая актриса Актриса Рене Зеллвегер завоевала Оскар в номинации лучшая актриса за роль в фильме «Джуди». Источник: Газета Известия



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