Репортеров «России 1» обвинили в подлоге на съемках сюжета о коронавирусе

7 марта 2020     3
Репортеров «России 1» обвинили в подлоге на съемках сюжета о коронавирусе

Репортеров канала «Россия 1» обвинили в подлоге во время съемок сюжета, посвященного коронавирусу. Корреспонденты разложили перед зданием в Санкт-Петербурге, где находятся студенты под медицинским наблюдением, бумажные самолетики с посланиями, сказав зрителям, что их из окон бросают сами студенты. На видео с камер наблюдения, которое в Tiwtter разместил руководитель проекта «РосПил» Александр Головач, видно, как группа раскладывает самолетики перед съемкой.

«Закулисье производства новостей на пропагандистских каналах», — прокомментировал опубликованное автор поста.

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В показанном по ТВ сюжете журналистка Салима Зариф в защитной маске и черных перчатках подбирает самолетики «с разнообразными шутливыми посланиями», которые якобы бросают из окон помещенные под наблюдение студенты.

Автор сюжета заявила проекту «Подъем», что самолетики были настоящими. «Самолетики были настоящие, они хаотично лежали на асфальте. Мы разложили их особым образом, чтобы записать стендап. Обвинить меня в том, что самолетики ненастоящие, сложно, о них многие писали: “Фонтанка”, например. В прямой эфир с самолетиками выходили репортеры НТВ и я сама», — сказала Зариф.

5 марта 700 студентов Государственного медицинского университета имени Мечникова в Петербурге поместили под медицинское наблюдение после того, как коронавирус был выявлен у студента из Италии. Под наблюдение попали студенты, проживающие вместе в общежитии на проспекте Просвещения, 45, где жил приехавший по обмену итальянец.

Источник: Лента.Ру

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