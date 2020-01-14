Решена главная загадка Солнечной системы

14 января 2020     18
Решена главная загадка Солнечной системы

Ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) предложили решение загадки великого водораздела в Солнечной системе — условной границы, разделяющей скалистые планеты и газовых гигантов. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи предположили, что ранняя Солнечная система была разделена на две части кольцеобразной структурой, формирующей диск вокруг Солнца. По их словам, она была аналогична Скалистым горам в Северной Америке, делим континент на западную и восточную часть. Кольцо имело чередующиеся полосы газа и пыли с высокой и низкой плотностью, которые создали различные «резервуары» для вещества. В одном таком резервуаре сформировались Меркурий, Венера, Земля и Марс, в другом — планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Однако «великий раздел» не обеспечивал идеальную изоляцию. Некоторое количество летучих веществ проникало во внутреннюю часть Солнечной системы из внешней области. Они сыграли важную роль в формировании атмосферы и водной оболочки у Земли.

Источник: Лента.Ру

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