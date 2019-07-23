Решена загадка таинственного артефакта

23 июля 2019     20
Решена загадка таинственного артефакта

Специалисты идентифицировали осколок зеленого стекла с узорами, найденный в руинах римской виллы в деревне Чедворт, графство Глостершир (Англия). Оказалось, что он является фрагментом бутылки, сделанной на прилегающей к Черному морю территории и использовавшейся для хранения экзотических духов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Осколок был найден летом 2017 года, но до сих пор не удавалось определить тип бутылки. Результаты анализа, который провели эксперты со всего мира, показали, что стеклянный сосуд был длинным, имел овальную форму с острым концом. Такой тип бутылки соответствует артефакту в форме рыбы, хранящемуся в Корнингском музее стекла в Нью-Йорке. Другой подобный предмет был найден в Херсонесе, в Крыму.

Тот факт, что осколок был обнаружен в руинах виллы в Великобритании, указывает на то, что владельцем дома был богатый человек с высоким социальным статусом, поскольку он имел связи с людьми, живущими в отдаленных частях Римской империи и, скорее всего, обладал значительным влиянием.

Источник: Лента.Ру

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