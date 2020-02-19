Решена полувековая загадка о динозаврах

19 февраля 2020     16
Решена полувековая загадка о динозаврах

Палеонтологи Квинслендского университета решили полувековую загадку о следах динозавра, обнаруженных на потолке пещеры в Центральном Квинсленде (Австралия). Считалось, что эти следы принадлежали единственному в своем роде четвероногому хищному динозавру. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали имеющиеся снимки и отпечатки пяти следов динозавра, поскольку сама пещера в настоящее время недоступна для исследований. Были сделаны цифровые копии фотографии и создана виртуальная трехмерная модель следов. Первым выводом специалистов стало то, что все следы были оставлены задними конечностями ящера. Кроме того, их форма указывает на то, что двуногий динозавр был травоядным, а не хищным.

Позднее выяснилось, что на самом деле следы были оставлены двумя травоядными ящерами, которые брели по берегу древнего озера. Ящеры шли по мягким осадочным породам, оставив отпечатки, которые позднее были занесены песком. Мягкий осадок затем разрушился в результате эрозии, однако остался более твердый песчаник, образовавший своды пещеры.

Источник: Лента.Ру

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