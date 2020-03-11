Решена породившая космологический кризис загадка

11 марта 2020     22
Решена породившая космологический кризис загадка

Физик-теоретик Лукас Ломбрайзер (Lucas Lombriser) из Женевского университета предложил решение загадки, согласно которой результаты измерения постоянной Хаббла, полученные различными, но надежными методами, значительно различаются между собой. О новом взгляде на проблему, которую некоторые ученые рассматривали как космологический кризис, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученый полагает, что на самом деле Вселенная неоднородна, то есть существуют значительные колебания в плотности вещества в межгалактических масштабах. Млечный Путь может находиться внутри огромного «пузыря», где плотность значительно ниже, чем в остальной части Вселенной.

Согласно данным, полученным космической обсерваторией Planck при измерении космического микроволнового фона (этот метод позволяет проследить за эволюцией Вселенной после Большого взрыва), значение константы составляло 67,31 километра в секунду на мегапарсек. В то же время другие методы, в том числе те, что основаны на измерении расстояний до сверхновых в далеких галактиках, указывают на иное значение постоянной Хаббла — от 73,3 до 76,5 километра в секунду на мегапарсе. Ряд специалистов считал, что это расхождение порождало кризис в космологии.

Если область низкой плотности, названной Ломбрайзером «пузырем Хаббла», включает не только Млечный Путь, но и галактику со сверхновой, которую использовали в качестве эталона для измерения расстояний, то это сильно бы повлияло на точность результатов. Диаметр области в таком случае должен достигать 250 миллионов световых лет, а плотность вещества внутри нее быть ниже, чем в остальной Вселенной, на 50 процентов. Если учитывать это, то новое измерение постоянной Хаббла будет соответствовать тому, что было получено при исследовании микроволнового фона.

Источник: Лента.Ру

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