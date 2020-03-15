РЖД временно отменит поезда в Латвию

15 марта 2020     17
РЖД временно отменит поезда в Латвию

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) с 15 марта временно отменяет поезда в Латвию в связи с решением латвийской компании Latvijas Pasts закрыть железнодорожное сообщение. Об этом говорится на сайте «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

«Таким образом, приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда 2/1 Рига — Москва и беспересадочных вагонов Рига — Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги, отправлением с 15 марта, отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга — с 16 марта», — говорится в сообщении ФПК.

Ограничение будет действовать «до особых указаний». Деньги за билет можно будет вернуть в железнодорожных кассах на территории государства, где он был куплен. Электронные билеты можно сдать через интернет.

Латвия полностью закроет международное пассажирское сообщение 17 марта. Исключение будет сделано для соотечественников, желающих вернуться на родину, и иностранцев, желающих выехать из страны. Грузовое сообщение прекращено не будет. По состоянию на 15 марта в стране зафиксировано 26 случаев заболевания COVID-19.

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Источник: Газета Известия

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