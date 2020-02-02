РЖД приостановила с 3 февраля пассажирское сообщение с Китаем

Россия с 3 февраля приостановила железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.

РЖД приостановила с 3 февраля пассажирское сообщение с Китаем Россия с 3 февраля приостановила железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Новость дополняется Источник: Газета Известия



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