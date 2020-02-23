Ринг-анонсер заявил о непредсказуемости боя Харитонова и Родригеса

Исход боя между российский бойцом Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом является непредсказумым, а один удар может решить исход боя. Об этом в субботу, 22 февраля, в интервью телеканалу РЕН ТВ рассказал ринг-анонсер Александр Загорский.

Ведущий спортивного мероприятия отметил, что тяжеловесные бои являются самыми популярными среди зрительской публики. Он отметил, что несмотря на то, что будет болеть за россиянина, нужно остерегаться тактики Родригеса. Однако Загорский подчеркнул, что Сергей может стать чемпионом, если приложит все свои усилия.

Ранее в этот же день прошла процедура взвешивания бойцов. 39-летний Харитонов весит 127 кг, а 33-летний Родригес оказался на 1 кг легче — его вес составляет 126 кг.

Бразильский боец Фернандо Родригес в разговоре с журналистами отметил, что является фанатом своего противника. В свою очередь Харитонов рассказал, что не видит пользы во вражде с соперником вне ринга.

Поединок за чемпионский пояс пройдет 23 февраля в Белоруссии. Правила боя, который состоится между Харитоновым и Родригесом, будут отличаться от традиционных правил ММА: поединок проходит в ринге, а не в октагоне. Бойцы начинают в стойке, и в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд. Формула поединка — три раунда по три минуты.

Противостояние Харитонова и Родригеса РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 23 февраля. Перед этим зрители увидят яркий поединок Максима Новоселова и Игоря Кузнецова.

В 7 утра того же дня РЕН ТВ будет транслировать боксерские бои Петроса Ананяна и Субриэля Матиаса, а также Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

Источник: Газета Известия