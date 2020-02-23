Ринг-анонсер заявил о непредсказуемости боя Харитонова и Родригеса

23 февраля 2020     14
Ринг-анонсер заявил о непредсказуемости боя Харитонова и Родригеса

Исход боя между российский бойцом Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом является непредсказумым, а один удар может решить исход боя. Об этом в субботу, 22 февраля, в интервью телеканалу РЕН ТВ рассказал ринг-анонсер Александр Загорский.

Ведущий спортивного мероприятия отметил, что тяжеловесные бои являются самыми популярными среди зрительской публики. Он отметил, что несмотря на то, что будет болеть за россиянина, нужно остерегаться тактики Родригеса. Однако Загорский подчеркнул, что Сергей может стать чемпионом, если приложит все свои усилия.

Ранее в этот же день прошла процедура взвешивания бойцов. 39-летний Харитонов весит 127 кг, а 33-летний Родригес оказался на 1 кг легче — его вес составляет 126 кг.

Бразильский боец Фернандо Родригес в разговоре с журналистами отметил, что является фанатом своего противника. В свою очередь Харитонов рассказал, что не видит пользы во вражде с соперником вне ринга.

Поединок за чемпионский пояс пройдет 23 февраля в Белоруссии. Правила боя, который состоится между Харитоновым и Родригесом, будут отличаться от традиционных правил ММА: поединок проходит в ринге, а не в октагоне. Бойцы начинают в стойке, и в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд. Формула поединка — три раунда по три минуты.

Противостояние Харитонова и Родригеса РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 23 февраля. Перед этим зрители увидят яркий поединок Максима Новоселова и Игоря Кузнецова.

В 7 утра того же дня РЕН ТВ будет транслировать боксерские бои Петроса Ананяна и Субриэля Матиаса, а также Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

01:01 Музыкальная группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020, который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме. © vk.com/goabandoriginal Исполнители одержали …


«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере

01:08 Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры @LevanteUD Twitter Встреча, прошедшая в Валенсии, …


Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу
Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения США в причастности России к распространению фейков про коронавирус COVID-2019. «[Это] намеренный …


Ринг-анонсер заявил о непредсказуемости боя Харитонова и Родригеса
Ринг-анонсер заявил о непредсказуемости боя Харитонова и Родригеса

Исход боя между российский бойцом Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом является непредсказумым, а один удар может решить исход боя. …


Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось в Twitter-аккаунте турнира. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты