Риск начала ядерной войны признали катастрофическим

16 октября 2019     16
Риск начала ядерной войны признали катастрофическим

Риск начала ядерной войны между государствами увеличился. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказала заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

По ее словам, конфликт может произойти из-за дефицита доверия в мире, в том числе между теми, которые обладают ядерным оружием. Замгенсека ООН подчеркнула, что в настоящий момент мир находится в состоянии беспорядка.

«Знаменитые часы “Судного дня” снова вернули на без двух минут полночь. Существуют серьезные опасения того, что ситуация снова становится довольно опасной», — отметила Накамицу.

Еще одной причиной для опасений стало то, что между ведущими державами и другими странами наблюдается нехватка диалога. По данным представителя ООН, государства больше ценят военные возможности, чем дипломатию и переговоры.

Накамицу также отметила ослабевание режима контроля над вооружениями и усложнение геополитической ситуации. «Простого биполярного мира больше нет. Мир стал более сложным и многополярным», — сказала она.

Другим фактором может стать непредсказуемое развитие науки и новых технологий. По ее мнению, невозможно представать последствия вредоносной деятельности в киберпространстве, применения оружия с использованием искусственного интеллекта и гиперзвукового оружия.

Источник: Лента.Ру

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