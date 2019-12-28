Ритейлеры рассказали о самых популярных гаджетах в России в 2019 году

В 2019 году россияне предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств — смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников. Об этом 28 декабря сообщили «РИА Новости» со ссылкой на рителейров электроники.

По данным МТС, прирост рынка смартфонов в России в натуральном выражении в нынешнем году составил менее 1%, в то время как рынок аксессуаров вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% — в денежном. Рост популярности аксессуаров отметили также в «М.Видео-Эльдорадо».

«Товаром массового спроса становятся носимые устройства: спрос на них увеличился в 2,5 раза в штуках и в 2,2 раза в деньгах. Девайсы помогают следить за своей активностью и здоровьем, выполняют имиджевую роль, с их помощью можно даже в одно касание оплачивать покупки», — рассказали в компании.

В компании «Связной» также рассказали об увеличении популярности «умных часов». С января по ноябрь в России было продано 640 тыс. таких часов на сумму 16,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост составил 64% в натуральном выражении и 70% — в денежном.

Главным аксессуаром 2019 года по данным МТС, стали беспроводные наушники. Их продажи в натуральном выражении выросли более чем втрое. В частности, продажи гарнитур Apple увеличились на 123% по сравнению с прошлым годом, Samsung — на 106%. В компании ожидают, что в 2020 году тренд на увеличение продаж аксессуаров станет еще заметнее за счет роста продаж «умных» колонок и датчиков для «умного» дома. По оценке «М.Видео-Эльдорадо», сегмент наушников вырос на 8% в штуках и 55% — в деньгах.

Ранее, портал Engadget назвал складной смартфон компании Samsung самым провальным гаджетом уходящего года.

Источник: Газета Известия