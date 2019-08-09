Роберто Карлос повторил «нарушивший законы физики» гол

9 августа 2019     41
Роберто Карлос повторил «нарушивший законы физики» гол Видео: oficialrc3 / Instagram

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил гол, который он забил со штрафного в товарищеском матче со сборной Франции в 1997 году. Видео появилось в Instagram-аккаунте футболиста.

После удара бразильца мяч пролетел по дуге и залетел в ворота, которые на этот раз защищал бывший вратарь сборной Португалии Витор Баия.

В 2010 году ученые, пытавшиеся объяснить траекторию полета мяча, пришли к выводу, что защитник сильно закрутил мяч ногой, из-за чего он смог изменить направление. Тем не менее многие считают, что этот гол нарушил законы физики.

Роберто Карлос в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 2002 году и вице-чемпионом — в 1998-м.

Источник: Лента.Ру

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