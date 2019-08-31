Робота Федора уличили в воровстве фотографий

Антропоморфного робота Skybot F-850, который ранее назывался Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), заподозрили в воровстве фотографий из интернета. Совпадение с одним из изображений заметил пользователь Twitter Дед Пахом.

«Ой, как нехорошо с фоткой получилось. Федя, как же так?» — написал он в ответ на публикацию робота, где тот пишет, что любуется землей из иллюминатора в конце рабочего дня, приложив соответствующую фотографию.

На скриншоте, который приложил к своему вопросу пользователь, видно, что похожее фото использовалось в публикации испаноязычного издания в 2017 году. Сам Федор пока никак не прокомментировал ситуацию.

Утром 24 августа «Союз МС-14» с Федором на борту не смог пристыковаться к МКС. Причиной этого «Роскосмос» назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений «Курс» на МИМ2. Вторая попытка стыковки космического корабля со станцией состоялась утром 27 августа и прошла успешно.

Источник: Лента.Ру