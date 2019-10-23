Роботы-полицейские могут появиться в МВД России к 2030 году

23 октября 2019     16
Роботы-полицейские могут появиться в МВД России к 2030 году

Роботы могут появиться в российской полиции к 2030 году, они будут консультировать граждан в ГИБДД и миграционной службе, а также снимать отпечатки пальцев. Об этом сообщил представитель компании-разработчика Константин Покладок на выставке «Интерполитех»

По его словам, речь идет о роботе Promobot, который производится в Перми.

«Сейчас мы пытаемся встроиться в концепцию «Цифровой полиции», и я думаю, что до 2030 года роботы-полицейские будут работать у нас», — цитирует разработчика ТАСС.

Покладок отметил, что аналоги робота существуют в мире, однако Promobot «в части цены выигрывает во всех отношениях».

«Promobot — он полностью автономен, ему не нужен человек для управления», — заключил он.

В компании отметили, что Promobot — это сервисный робот для бизнеса, который общается с людьми, распознает лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствия, он подключается к любой внешней системе — базам данных, системе безопасности, сайтам и сервисам.

На данный момент уже продано более 200 роботов четвертой версии.

22 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что низкоквалифицированный труд должен отходить к роботам, тогда как люди должны мыслить креативно и принимать оперативные решения. По его словам, роботизация является одним из вызовов для рынка труда, а его трансформация — это вторая проблема.

Источник: Газета Известия

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