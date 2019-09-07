Робот Федор покинул МКС

6 сентября 2019     21
Робот Федор покинул МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот Skybot F-850, называвшийся ранее Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщается на странице Роскосмоса в Facebook.

Отмечается, что сход корабля с околоземной орбиты начнется около 23:40 по московскому времени. Посадка спускаемого аппарата запланирована на 00:34 по московскому времени в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Робот Федор находился на борту МКС с 27 августа, после того как к станции со второй попытки успешно пристыковался «Союз МС-14». Первая попытка прошла 24 августа и оказалась неудачной. Причиной этого «Роскосмос» назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений «Курс» на МИМ2.

На данный момент на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Алексей Овчинин, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.

Источник: Лента.Ру

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