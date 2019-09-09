Рогозин заявил об «интересном гражданстве» задержанных на объекте «Роскосмоса»

У ряда задержанных за попытку пробраться на режимный объект «Роскосмоса» оказались «интересные» политическая принадлежность и гражданство. Об этом в понедельник, 9 сентября, рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них нашли кое-что, не связанное с фотоаппаратами. <…> Я думаю, не только полиция ими будет интересоваться, там политическая принадлежность и гражданство некоторых ребят интересны», — цитирует главу «Роскосмоса» ТАСС.

По его словам, сначала была задержана небольшая группа нарушителей, после чего выяснилось, что скоро «появятся их товарищи». Когда на месте появилась вторая группа злоумышленников, всю компанию отдали полицейским.

Нарушители были задержаны на месте, где раньше создавался стенд под корабль «Буран». На данный момент эта территория практически не используется и сдается в аренду, но тем не менее, «это большой внешний периметр нашего предприятия».

«Никому не рекомендую лезть в периметр безопасности «Роскосмоса», никого жалеть не будем — блогеры они, танцовщики, террористы, какая разница. Отношение будет одинаковым», — подчеркнул Рогозин.

14 человек были задержаны 8 сентября на территории Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос»), пишет «Газета.ру». Позже было установлено, что пробраться на закрытый объект хотели около 50 человек. По предварительным данным, целью проникновения был вандализм. Нарушители же заявили, что хотели сфотографироваться.

Источник: Газета Известия